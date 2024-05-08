В селе Шагласар простились с шехидом Первой Карабахской войны

В Лянкяранский район доставлены останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Ибада Мусарза оглу Мусаева, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище Peyğəmbərlik в поселке Шафаг Бейлаганского района.

В селе Шагласар Лянкяранского района состоялась церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны шехидом Ибадом Мусаевым.

Как сообщает южное бюро Report, останки И. Мусаева были перезахоронены на кладбище села Шагласар.

15:50

В Лянкяранский район доставлены останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Ибада Мусарза оглу Мусаева, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище Peyğəmbərlik в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Как сообщает южное бюро Report, в настоящее время в селе Шагласар проходит церемония прощания с шехидом.

Отметим, что Ибад Мусарза оглу Мусаев родился 8 марта 1974 года. Он пропал без вести 26 января 1994 года в селе Абдурахманлы Физулинского района.

Мусаев будет перезахоронен на кладбище села Шагласар.