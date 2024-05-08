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В Лерике простились с шехидом Первой Карабахской войны

В Лерике простились с шехидом Первой Карабахской войны В селе Монидигях Лерикского района состоялась церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны шехидом Мушфигом Джафаровым.
Внутренняя политика
8 мая 2024 г. 16:41
В Лерике простились с шехидом Первой Карабахской войны

В селе Монидигях Лерикского района состоялась церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны шехидом Мушфигом Джафаровым.

Как сообщает южное бюро Report, останки М. Джафарова были перезахоронены на кладбище села Монидигях.

16:30

В Лерикский район доставлены останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Джафарова Мушфига Ильяс оглу, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище "Пейгембер" в поселке Шафаг Бейляганского района.

Как сообщает южное бюро Report, тело шехида передано его семье в селе Монидигях района.

В настоящее время в селе проходит церемония прощания с шехидом.

Джафаров Мушфиг Ильяс оглу родился 13 апреля 1974 года. Он пропал без вести 26 января 1994 года на территории села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

М.Джафаров будет похоронен на кладбище села Монидигях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLerikdə Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi dəfn edilib – YENİLƏNİB-2

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