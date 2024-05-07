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В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева 7 мая в Военной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного азербайджанского государства.
Внутренняя политика
7 мая 2024 г. 20:34
В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

7 мая в Военной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного азербайджанского государства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту общенационального лидера в административном здании Военной прокуратуры.

На мероприятии выступили заместитель генпрокурора - военный прокурор республики, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, депутаты Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы, Низами Джафаров, Джавид Османов, Камиля Алиева, Фатма Йылдырым и другие, которые рассказали о роли всемирно известного политика и государственного деятеля в истории, а также о его уникальных заслугах перед Родиной и народом.

Мероприятие завершилось показом фильма, повествующего о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Prokurorluqda Ümummilli Liderin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

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