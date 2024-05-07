В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

7 мая в Военной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного азербайджанского государства.

7 мая в Военной прокуратуре состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного азербайджанского государства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту общенационального лидера в административном здании Военной прокуратуры.

На мероприятии выступили заместитель генпрокурора - военный прокурор республики, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, депутаты Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы, Низами Джафаров, Джавид Османов, Камиля Алиева, Фатма Йылдырым и другие, которые рассказали о роли всемирно известного политика и государственного деятеля в истории, а также о его уникальных заслугах перед Родиной и народом.

Мероприятие завершилось показом фильма, повествующего о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.