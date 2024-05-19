О нас

Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству

Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству Считаю, что Армения не должна предпринимать неверный шаг. Региональные вопросы должны решаться при непосредственном участии и волей стран региона.
Внешняя политика
19 мая 2024 г. 14:52
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству

Считаю, что Армения не должна предпринимать неверный шаг. Региональные вопросы должны решаться при непосредственном участии и волей стран региона.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

Отметив, что для Армении, которая на протяжении многих лет надеялась на покровительство и поддержку стран, расположенных далеко от региона, результат оказался не столь приятным, глава государства подчеркнул: "Государства региона – сильные государства, проводящие независимую политику. Никакая сторонняя сила никогда не влияла и не повлияет на волю этих государств. Надеюсь, что Армения, проводя правильную политику, внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President of Azerbaijan: I do hope that Armenia contributes to regional cooperation, not damage it, by conducting the right policy
Версия на азербайджанском языке Prezident: Ümid edirəm ki, Ermənistan düzgün siyasət apararaq regional əməkdaşlığa ziyan yox, töhfə verəcək

Самое читаемое

Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
Хельсинкская комиссия США проведет слушания по событиям в Грузии
Хельсинкская комиссия США проведет слушания по событиям в Грузии
18 мая 2024 г. 14:36
В Баку сняты ограничения на дорогах, введенные накануне из-за пожара
ФотоВ Баку сняты ограничения на дорогах, введенные накануне из-за пожара
16 мая 2024 г. 07:08
Число погибших в ходе беспорядков в Новой Каледонии возросло до шести
Число погибших в ходе беспорядков в Новой Каледонии возросло до шести
18 мая 2024 г. 13:32
Президенты Азербайджана и Беларуси посетили Джидырдюзю
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси посетили Джидырдюзю
18 мая 2024 г. 03:42
Премьер Словакии ранен в результате покушения
ВидеоПремьер Словакии ранен в результате покушения
15 мая 2024 г. 18:19
Байрактар: Достигнута договоренность о поставках туркменского газа в Турцию через Азербайджан
Байрактар: Достигнута договоренность о поставках туркменского газа в Турцию через Азербайджан
14 мая 2024 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi