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В Малыбейли обнаружено массовое захоронение

В Малыбейли обнаружено массовое захоронение В освобожденном от армянской оккупации селе Малыбейли обнаружено массовое захоронение, где находятся останки не менее шести человек.
Внутренняя политика
25 апреля 2024 г. 14:48
В Малыбейли обнаружено массовое захоронение

В селе Малыбейли Ходжалинского района обнаружено массовое захоронение, где находятся останки не менее шести человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Массовое захоронение было обнаружено 24 апреля. Раскопками занимается группа экспертов из Госкомиссии, Генпрокуратуры, Объединения патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы Минздрава, МЧС, ANAMA и Института археологии и антропологии НАНА.

Согласно заявлению, в массовом захоронении найдены фрагменты человеческих костей, предположительно здесь захоронены не менее шести человек.

Раскопки в массовом захоронении продолжаются, судмедэксперты намерены идентифицировать личности похороненных и определить, сколько они пролежали в могиле.

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Версия на английском языке ФотоMass grave discovered in Malibeyli village of liberated Khojaly
Версия на азербайджанском языке ФотоMalıbəylidə kütləvi məzarlıq aşkar edilib

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