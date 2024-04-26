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Кямаледдин Гейдаров провел совещание в Гянджинском региональном центре МЧС

Кямаледдин Гейдаров провел совещание в Гянджинском региональном центре МЧС Под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова в Гянджинском региональном центре МЧС состоялось совещание.
Внутренняя политика
26 апреля 2024 г. 20:06
Кямаледдин Гейдаров провел совещание в Гянджинском региональном центре МЧС

Под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова в Гянджинском региональном центре МЧС состоялось совещание.

Как сообщили Report в МЧС, на совещании с участием начальника Главного управления Министерства по организации работы с региональными центрами, управлению проектами и вопросам образования Видади Мамедова, начальника Гянджинского регионального центра МЧС полковника Эльнура Магеррамова и соответствующих должностных лиц центра были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью регионального центра, заслушаны доклады.

Кямаледдин Гейдаров отметил вопросы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования деятельности центра, и дал соответствующие поручения.

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Версия на азербайджанском языке Kəmaləddin Heydərov FHN-in Gəncə Regional Mərkəzində müşavirə keçirib

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