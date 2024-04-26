Кямаледдин Гейдаров провел совещание в Гянджинском региональном центре МЧС

Под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова в Гянджинском региональном центре МЧС состоялось совещание.

Под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова в Гянджинском региональном центре МЧС состоялось совещание.

Как сообщили Report в МЧС, на совещании с участием начальника Главного управления Министерства по организации работы с региональными центрами, управлению проектами и вопросам образования Видади Мамедова, начальника Гянджинского регионального центра МЧС полковника Эльнура Магеррамова и соответствующих должностных лиц центра были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью регионального центра, заслушаны доклады.

Кямаледдин Гейдаров отметил вопросы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования деятельности центра, и дал соответствующие поручения.