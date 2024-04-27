О нас

На суде по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу дал показания один из обвиняемых

На суде по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу дал показания один из обвиняемых
Внутренняя политика
27 апреля 2024 г. 11:32
На суде по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу дал показания один из обвиняемых

На суде по уголовному делу обвиняемых в покушении на депутата Фазиля Мустафу - Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сарыджанова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова, допрошены свидетели и заслушаны показания одного из обвиняемых.

Как сообщает Report, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям был допрошен в качестве свидетеля сотрудник полиции, участвовавший в операции по задержанию обвиняемого Рашада Ахмедова.

Затем дал показания один из обвиняемых Азер Сарыджанов, который заявил, что намеревался наказать депутата Ф.Мустафу за его религиозные высказывания.

"Рашад [Ахмедов - другой обвиняемый по делу] обещал, что нелегальным способом переправит людей, причастных к покушению на Фазиля Мустафу, в Иран", - сказал Сарыджанов.

На процессе судья Эльнур Нуриев, рассматривающий дело, объявил о начале этапа изучения документов по делу.

Следующее заседание суда назначено на 10 мая.

Отметим, что 28 марта прошлого года на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу совершено вооруженное нападение перед его домом. В результате Ф.Мустафа получил огнестрельные ранения.

По факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 228.2.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

По подозрению в совершении преступления были задержаны Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сарыджанов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fazil Mustafaya sui-qəsd cəhdi ilə bağlı məhkəmədə: "Dini çıxışlarına görə onu cəzalandırmaq istəyirdik"

Экслюзивные новости

SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi