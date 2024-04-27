На суде по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу дал показания один из обвиняемых

На суде по уголовному делу обвиняемых в покушении на депутата Фазиля Мустафу - Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сарыджанова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова, допрошены свидетели и заслушаны показания одного из обвиняемых.

Как сообщает Report, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям был допрошен в качестве свидетеля сотрудник полиции, участвовавший в операции по задержанию обвиняемого Рашада Ахмедова.

Затем дал показания один из обвиняемых Азер Сарыджанов, который заявил, что намеревался наказать депутата Ф.Мустафу за его религиозные высказывания.

"Рашад [Ахмедов - другой обвиняемый по делу] обещал, что нелегальным способом переправит людей, причастных к покушению на Фазиля Мустафу, в Иран", - сказал Сарыджанов.

На процессе судья Эльнур Нуриев, рассматривающий дело, объявил о начале этапа изучения документов по делу.

Следующее заседание суда назначено на 10 мая.

Отметим, что 28 марта прошлого года на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу совершено вооруженное нападение перед его домом. В результате Ф.Мустафа получил огнестрельные ранения.

По факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 228.2.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

По подозрению в совершении преступления были задержаны Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сарыджанов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов.