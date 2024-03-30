Допрошены свидетели по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу

На суде по уголовному делу обвиняемых в покушении на депутата Фазиля Мустафу - Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сарыджанова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова, допрошены свидетели.

Как сообщает Report, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям были допрошены в качестве свидетелей гражданин Хайям Мусаев и сотрудники полиции.

Х.Мусаев сказал, что обвиняемый Рашад Ахмедов, которого он знает с детства, передал ему на хранение пистолет.

Допрошенные полицейские рассказали, что задерживали Р.Ахмедова, у которого обнаружили наркотическое вещество метамфетамин.

Следующее заседание суда назначено на 5 апреля.

Отметим, что 28 марта прошлого года на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение перед его домом. В результате Ф.Мустафа получил огнестрельные ранения.

По факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 228.2.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

По подозрению в совершении преступления были задержаны Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сарыджанов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов.