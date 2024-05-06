Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать

Азербайджан является активным участником международных усилий по борьбе с изменением климата. Страна внедряет различные программы и проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, развитие возобновляемых источников энергии, а также на устой

Азербайджан является активным участником международных усилий по борьбе с изменением климата. Страна внедряет различные программы и проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, развитие возобновляемых источников энергии, а также на устойчивое использование природных ресурсов. Хорошим стимулом для этого является и проведение в стране Конференции по изменению климата ООН (COP29).

Однако для успешной реализации этих амбициозных планов необходима международная поддержка и сотрудничество. В этом контексте Азиатский банк развития (АБР) выступает важным партнером для Азербайджана. АБР готов предоставить свой опыт, финансовые ресурсы и поддержку для реализации климатических проектов в стране. Совместные усилия могут способствовать не только снижению негативного воздействия изменения климата, но и созданию устойчивых и процветающих экологических систем в регионе.

В интервью Report в Тбилиси в кулуарах 57-го ежегодного собрания АБР генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии банка Евгений Жуков рассказал, как банк собирается оказывать поддержку Азербайджану для успешного проведения COP29, о новой стратегии сотрудничества на 2024-2028 годы, о развитии Среднего коридора, о важности открытия новых региональных транспортных коридоров и др.

- Не могли бы вы рассказать, каковы приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и АБР на 2024-2028 годы? Каким будет бюджет, когда ожидается утверждение программы?

- Этот год является особенным для АБР и Азербайджана по нескольким причинам. Во-первых, в этом году мы будем отмечать 25-летие членства Азербайджана в Азиатском банке развития. Итак, с момента вступления Азербайджана в АБР в 1999 году мы предоставили Азербайджанской Республике средства на сумму 4,2 миллиарда долларов.

Мы надеемся отпраздновать эту знаменательную дату позже в этом году.

Во-вторых, в этом году Азербайджан принимает у себя COP29. Мы очень рады этому. И мы предложили свою поддержку и помощь Азербайджану, и уже оказываем ее в части организации для проведения этого очень важного глобального мероприятия.

И, наконец, третья причина заключается в том, что, как вы упомянули, мы готовим новую стратегию партнерства, которая охватывает период с 2024 по 2028 год. Предварительно выделенного бюджета на эту стратегию нет. В случае с Азербайджаном я могу сказать вам, что при наличии желания со стороны правительства или частного сектора мы можем сделать гораздо больше по сравнению с тем, что мы делаем сейчас. Мы ведем различные дискуссии на эту тему как с правительством, так и с компаниями частного сектора в стране.

Что касается приоритетов, то, конечно, этим для нашей команды является помощь Азербайджану в решении проблем, связанных с изменением климата, включая декарбонизацию экономики и увеличение доли возобновляемых источников энергии в ее общем производстве. Мы знаем, что правительство приняло стратегию "30 к 2030 году", означающую, что к этому времени 30% всей производимой в стране энергии будет поступать из возобновляемых источников. Возможно, мы были бы заинтересованы в поддержке реализации этой стратегии.

Как вы, возможно, уже знаете, пару лет назад АБР инвестировал более 20 миллионов долларов в первую крупную электростанцию частного сектора, солнечную электростанцию в Аляте. Это управляемая компанией Masdar электростанция, которая будет производить 230 МВт электроэнергии.

Во время моего недавнего визита в Азербайджан, две-три недели назад, у меня была возможность лично посетить эту станцию. Могу сказать, что она очень впечатляет - станция на площади около 550 гектаров, оснащенная самыми современными технологиями.

Такого рода инвестиции мы и рассматриваем. Мы также реализуем проект по созданию плавучей солнечной электростанции.

Это небольшая станция на одном из озер в Баку мощностью около 100 кВт. Но если концепция сработает, мы могли бы рассмотреть возможность ее расширения.

Кроме того, мы работаем над декарбонизацией экономики. Например, помогаем Азербайджанским железным дорогам электрифицировать и восстановить часть сети в южной часть страны. Кроме того, мы обязались оказать поддержку правительству в цифровизации управления железной дорогой.

-Учитывая региональное значение страны, как АБР может поддержать транспортный сектор? Как это поможет Азербайджану повысить эффективность его усилий в рамках развития Среднего коридора, а также Север-Юг?

- Азербайджан является не только членом АБР. Он также является участником Центральноазиатской региональной экономической программы (ЦАРЭС), которая была учреждена в начале 2000 года, причем активным участником.

С этим связан объем инвестиций, которые мы направляем в страну. Сейчас много говорят о Среднем коридоре, однако мы работали над этим проектом в течение нескольких лет, прежде чем это стало своего рода модным говорить об этом.

Данный коридор проходит из Китая в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузию и далее. И мы продолжим работать в данном направлении, потому что для того, чтобы этот коридор стал экономически жизнеспособным необходимы значительные инвестиции в инфраструктуру, а также изменения в политике, реформы, гармонизация тарифов и пограничных процедур.

Если поговорить с представителями частного сектора прямо сейчас, они скажут, что в настоящее время Средний коридор в три-четыре раза дороже, чем другие доступные альтернативы. Таким образом, чтобы этот коридор полностью реализовал свой потенциал, необходимо существенно снизить затраты на ведение бизнеса здесь.

-Каким образом АБР будет оказывать поддержку Азербайджану для успешного проведения COP29?

-Как только было объявлено о том, что Азербайджан будет принимать у себя конференцию, президент АБР Масацугу направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором предложил поддержку АБР. Я сам посетил страну три недели назад вместе с командой, занимающейся вопросами борьбы с изменением климата, чтобы обсудить конкретные направления поддержки председательства Азербайджана в COP29 .

АБР уже выделил некоторую техническую помощь для наращивания потенциала правительственных учреждений, участвующих в этом, с тем, чтобы они могли провести саму встречу, а также помочь подготовиться к предстоящим переговорам.

В дополнение к этому, мы хотим, в целом, помочь Азербайджану увеличить долю возобновляемых источников энергии в его общем производстве, чтобы продемонстрировать остальному миру приверженность Азербайджана декарбонизации и борьбе с последствиями изменения климата.

Я упомянул об одном проекте, который мы реализовали пару лет назад с Masdar, в этом году мы ищем дополнительные возможности для инвестиций в ВИЭ. .

-Вы упомянули о важности совместной работы АБР и Азербайджана по вопросам изменения климата. Как банк может помочь стране достичь цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, кроме тех проектов, что вы уже озвучили?

-Я уже упоминал о некоторых из этих проектов. И мы ищем дополнительные возможности, чтобы помочь стране развить свой потенциал в области солнечной энергетики, а также обсуждаем с SOCAR и другими агентствами возможности инвестиций в оффшорную ветроэнергетику.

Мы хотим помочь правительству достичь поставленных целей, а именно, чтобы к 2030 году 30% энергии страны производилось из возобновляемых источников.

Также продолжается обсуждение строительства подводного кабеля через Грузию в ЕС. Всемирный банк осуществляет роь координатора и оказывает техническую помощь в подготовке технико-экономического обоснования. Но как только будет получено подтверждение концепции, мы будем рады принять участие в этом проекте.

Несколько дней назад мы также отметили, что правительства трех стран - Азербайджана, Казахстана и Узбекистана - подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении подводного кабеля, который соединит западную часть Узбекистана и Казахстан с Азербайджаном через Каспийское море. То есть речь опять о коридоре зеленой энергии.

Узбекистан много инвестирует в солнечную и ветровую энергетику, эти проекты реализуются в западной части страны. Между тем, большая часть экономики сосредоточена в восточной. Поэтому, я думаю, есть потенциал для экспорта экологически чистой энергии по этому зеленому коридору из Узбекистана в Казахстан и через Каспий в Азербайджан. И далее в Европейский Союз, если или когда проект подводного кабеля в Черном море будет построен.

Это всего лишь пара примеров. И, конечно же, мы также хотим продолжить работу с Азербайджанскими железными дорогами по электрификации всей сети, что также в некотором роде сократит углеродный след этой важной компании.

- Вы отметили важность проекта подводного кабеля в Черном море. Заинтересован ли АБР в инвестировании в проект "Зеленый коридор Азербайджан-ЕС"?

- Могу сказать, что если технико-экономическое обоснование покажет, что эта идея осуществима, мы будем очень заинтересованы обсудить свое участие как с Азербайджаном, так и с Грузией в подобном проекте.

Я уверен, что это будет очень крупный проект, поэтому здесь найдется место и для Всемирного банка, и АБР и других.

- В ходе ваших выступлений здесь в Тбилиси вы отметили, что была принята программа ЦАРЭС по изменению климата. Не могли бы вы рассказать о значении этой инициативы?

-В ноябре прошлого года, во время министерской встречи ЦАРЭС, которая проходила здесь в Грузии, министры приняли то, что мы называем "текущим видением климата". Это заявление высокого уровня, сигнализирующее миру о том, что эти страны очень серьезно относятся к борьбе с последствиями изменения климата и к участию в "зеленом переходе".

В этом году действующим председателем ЦАРЭС является Казахстан. Следующая министерская встреча состоится 8 ноября в Астане, и к тому времени мы надеемся воплотить это общее стратегическое видение изменения климата в План действий по борьбе с этим изменением. Затем, следуя ему, попытаться разработать больше проектов в этом направлении.

Мы также подписали меморандум о взаимопонимании с Республикой Корея, в соответствии с которым мы учредили фонд для финансирования подготовки проекта "Зеленая инфраструктура" для региона ЦАРЭС.

Поэтому мы надеемся, что этот целевой фонд и механизм финансирования будут расти и в будущем.

- И последний вопрос, какие области сотрудничества между Азербайджаном и АБР можно было бы углубить, кроме тех, которые вы уже упомянули?

- Как я уже сказал, в Азербайджане, стране с доходом выше среднего, мы видим в будущем больше возможностей для перехода от инвестиций АБР в государственный сектор к инвестициям в частный.

На данный момент, если говорить в целом, с 1999 года мы инвестировали около 4,1 миллиарда долларов в государственный сектор. В рамках нашего проекта "Окно частного сектора" мы инвестировали лишь немногим более 50 миллионов долларов.

Поэтому мы видим возможность в будущем увеличить этот показатель. Если рассматривать распределение по секторам, я думаю, мы также хотим продолжить наше участие в секторе образования в Азербайджане. Мы уже некоторое время работаем над техническим образованием и проектной программой, и надеемся, что правительство примет наше предложение по оказанию помощи в этой области.

Возвращаясь к региональному сотрудничеству, я думаю, что для такой страны, как Азербайджан и, конечно, для Армении и Грузии, это очень важно, потому что региональные связи могут быть значительно улучшены.

Я не знаю, была ли у вас возможность посетить заседание ЦАРЭС 2 мая здесь, в Тбилиси, но этот вопрос был горячей темой на обсуждении.

Наши страны, включая Азербайджан, по-прежнему не очень хорошо интегрированы в глобальные цепочки создания стоимости.

Поэтому мы считаем, что региональная экономическая интеграция - путь к этому.

И я также думаю, что это даст возможность укрепить мир и процветание в регионе. Например, если или когда будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, это позволит разблокировать дополнительные транспортные коридоры, например, соединяющие остальную часть Азербайджана с Нахчываном через Армению, и Турцией, и остальным миром.