О нас

Гонконг начал тестировать цифровой юань

Гонконг начал тестировать цифровой юань В Гонконге начали тестировать цифровой юань, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.
Финансы
17 мая 2024 г. 18:00
Гонконг начал тестировать цифровой юань

В Гонконге начали тестировать цифровой юань, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Кошелек можно открыть только на номер мобильного телефона, зарегистрированный в Гонконге. Пополнять его можно через 17 банков, включая Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank и Industrial & Commercial Bank of China. Для этого необходимо использовать систему быстрых платежей (FPS).

Виртуальной валютой можно оплачивать товары и услуги в районах материкового Китая, где работает пилотный проект.

Гонконг также параллельно тестирует свою собственную цифровую валюту — e-HKD. В марте начался второй этап пилота.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
Швейцария выиграла конкурс Евровидение-2024
Швейцария выиграла конкурс "Евровидение-2024"
12 мая 2024 г. 02:48
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi