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ЦБА: Прибыль сектора НБКО в Азербайджане достигла рекордного уровня в 2023 году

ЦБА: Прибыль сектора НБКО в Азербайджане достигла рекордного уровня в 2023 году В прошлом году прибыль сектора небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане достигла рекордного уровня.
Финансы
18 мая 2024 г. 14:39
ЦБА: Прибыль сектора НБКО в Азербайджане достигла рекордного уровня в 2023 году

В прошлом году прибыль сектора небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане достигла рекордного уровня.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за 2023 год".

В прошлом году НБКО добились высокой рентабельности, которая примерно в 3 раза превышает прибыль предыдущего года.

Среди основных причин повышения рентабельности сектора отмечается увеличение процентных доходов из-за роста кредитного портфеля, повышение операционной эффективности кредитных организаций. Показатели ROA (рентабельность активов) и ROE (рентабельность собственного капитала) сектора также увеличились в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составили 10% и 24% соответственно.

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Azərbaycanda BOKT sektoru üzrə mənfəət tarixi rekord həddə çatıb"

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