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Инвестиции страховых компаний в Азербайджане выросли на 18%

Инвестиции страховых компаний в Азербайджане выросли на 18% Страховые компании Азербайджана реализуют свой потенциал в качестве институциональных инвесторов.
Финансы
18 мая 2024 г. 12:24
Инвестиции страховых компаний в Азербайджане выросли на 18%

Страховые компании Азербайджана реализуют свой потенциал в качестве институциональных инвесторов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за 2023 год".

Согласно информации, инвестиции страховых компаний выросли на 18% по сравнению с концом прошлого года и достигли 1,501 млн манатов.

Отмечается, что рост произошел в основном за счет государственных ценных бумаг. В целом инвестиционный портфель составляет 91% активов компаний по страхованию жизни и 73% активов компаний, не связанных со страхованием жизни.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin investisiyaları 18 % artıb

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