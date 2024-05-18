Инвестиции страховых компаний в Азербайджане выросли на 18%

Страховые компании Азербайджана реализуют свой потенциал в качестве институциональных инвесторов.

Страховые компании Азербайджана реализуют свой потенциал в качестве институциональных инвесторов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за 2023 год".

Согласно информации, инвестиции страховых компаний выросли на 18% по сравнению с концом прошлого года и достигли 1,501 млн манатов.

Отмечается, что рост произошел в основном за счет государственных ценных бумаг. В целом инвестиционный портфель составляет 91% активов компаний по страхованию жизни и 73% активов компаний, не связанных со страхованием жизни.