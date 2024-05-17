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Активы инвестиционных компаний Азербайджана выросли на 12%

Активы инвестиционных компаний Азербайджана выросли на 12% В прошлом году активы инвестиционных компаний в Азербайджане выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом и составили 121 млн манатов.
Финансы
17 мая 2024 г. 20:36
Активы инвестиционных компаний Азербайджана выросли на 12%

В прошлом году активы инвестиционных компаний в Азербайджане выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом и составили 121 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за 2023 год" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно документу, в прошлом году обязательства инвестиционных компаний выросли на 9% и достигли 75 млн манатов, а балансовый капитал - 46 млн манатов.

Было отмечено, что клиентские активы инвестиционных компаний выросли на 29% по сравнению с предыдущим годом до 1,6 млрд манатов.

Также наблюдается снижение прибыльности инвестиционных компаний. Так, чистая прибыль инвестиционных компаний за 2023 год составила 7,7 млн манатов, что на 16% меньше, чем на конец 2022 года. Рост активов и обязательств на фоне снижения чистой прибыли по сектору обусловил снижение показателей рентабельности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın investisiya şirkətlərinin aktivləri 12 % artıb

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