ИКГФ: Фонд арендного жилья пополнился 328 квартирами c ремонтом

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) в рамках механизма аренды с правом последующей продажи предлагает гражданам 328 полностью отремонтированных квартир на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) в рамках механизма аренды с правом последующей продажи предлагает гражданам 328 полностью отремонтированных квартир на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай.

Как сообщает Report со ссылкой на ИКГФ, ежемесячная плата за квартиры начинается от 376 манатов.

Квартиры можно будет выбрать через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия" с 23 мая 2024 года.

К настоящему времени в рамках механизма аренды с правом последующей продажи заключены договоры об аренде с 4 434 гражданами.

Подробную информацию о требованиях к арендаторам, приеме заявок, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно узнать на сайте фонда (www.mcgf.gov.az), а также через колл-центр 1549.