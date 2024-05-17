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ИКГФ: Фонд арендного жилья пополнился 328 квартирами c ремонтом

ИКГФ: Фонд арендного жилья пополнился 328 квартирами c ремонтом Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) в рамках механизма аренды с правом последующей продажи предлагает гражданам 328 полностью отремонтированных квартир на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай.
Финансы
17 мая 2024 г. 17:21
ИКГФ: Фонд арендного жилья пополнился 328 квартирами c ремонтом

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) в рамках механизма аренды с правом последующей продажи предлагает гражданам 328 полностью отремонтированных квартир на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай.

Как сообщает Report со ссылкой на ИКГФ, ежемесячная плата за квартиры начинается от 376 манатов.

Квартиры можно будет выбрать через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия" с 23 мая 2024 года.

К настоящему времени в рамках механизма аренды с правом последующей продажи заключены договоры об аренде с 4 434 гражданами.

Подробную информацию о требованиях к арендаторам, приеме заявок, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно узнать на сайте фонда (www.mcgf.gov.az), а также через колл-центр 1549.

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Версия на азербайджанском языке İKZF: Kirayə mənzil fonduna daha 328 tam təmirli mənzil əlavə edilib

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