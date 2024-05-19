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Bloomberg: Фондовые рынки по всему миру бьют рекорды

Bloomberg: Фондовые рынки по всему миру бьют рекорды Самые крупные фондовые рынки мира демонстрируют рекордные значения.
Финансы
19 мая 2024 г. 06:07
Bloomberg: Фондовые рынки по всему миру бьют рекорды

Самые крупные фондовые рынки мира демонстрируют рекордные значения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Подчеркивается, что 14 из 20 крупнейших фондовых рынков мира в последнее время обновили рекорды по абсолютным значениям.

Bloomberg отметил американский фондовый рынок, где индустриальный индекс Dow Jones на этой неделе впервые превысил отметку 40 тыс. пунктов. Индексы S&P500 и Nasdaq также демонстрируют рекордные значения.

Помимо США, превзошли свои исторические максимумы или близки к этому биржи Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии. Причиной такой тенденции, пишет Bloomberg, является сокращение процентных ставок, здоровые экономики и высокие показатели корпоративных доходов.

Агентство не указывает единой причины роста всех фондовых рынков. Так, в США в качестве основного двигателя экономического роста выступают компании, связанные с технологиями искусственного интеллекта, в частности на производителя микрочипов Nvidia приходится четверть роста всего индекса S&P 500.

В Европе показатели корпоративных доходов оказались выше ожиданий, подъему британских и канадских фондовых индексов способствовал рост цен на товарно-сырьевые ресурсы, японским биржам помогает приток новых инвестиций, а росту фондового рынка Индии способствуют вложения со стороны государства.

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