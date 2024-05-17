Шахин Махмудзаде: В Азербайджане 50% банковских кредитов ориентированы на экочувствительные отрасли

В Азербайджане 50% кредитов, выдаваемых финансовым сектором, охватывают экологически чувствительные отрасли.

В Азербайджане 50% кредитов, выдаваемых финансовым сектором, охватывают экологически чувствительные отрасли.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, сюда входят отрасли с высоким уровнем выбросов парниковых газов, а также сельское хозяйство и переработка отходов.

"На первом плане стоят отрасли с высокими выбросами углекислого газа, куда входят строительный и транспортный секторы. Так как доля этих секторов в общей экономике велика, 50% финансового сектора ориентировано именно на них", - сказал Махмудзаде.