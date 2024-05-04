Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе

До приезда сюда мало кто может осознать уровень минного загрязнения в Карабахе, многие воспринимают это как преувеличение.

До приезда сюда мало кто может осознать уровень минного загрязнения в Карабахе, многие воспринимают это как преувеличение.

Об этом своими впечатлениями поделился с Report член группы международных путешественников из Норвегии Ульйерген Ваствайт.

"И представления не имел, что здесь столько мин, что загрязнение минами [в Карабахе] настолько серьезное.

По словам путешественника, сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию (АНАМА) подробно рассказали о ситуации на освобожденных территориях, о процессе гражданского очищения от мин. Гостя продемонстрировали процесс поиска и обезвреживания мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Была проведена демонстрация, как подрывают обнаруженные мины", - сказал он.