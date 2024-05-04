О нас

Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе

Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе До приезда сюда мало кто может осознать уровень минного загрязнения в Карабахе, многие воспринимают это как преувеличение.
Карабах
4 мая 2024 г. 13:28
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе

До приезда сюда мало кто может осознать уровень минного загрязнения в Карабахе, многие воспринимают это как преувеличение.

Об этом своими впечатлениями поделился с Report член группы международных путешественников из Норвегии Ульйерген Ваствайт.

"И представления не имел, что здесь столько мин, что загрязнение минами [в Карабахе] настолько серьезное.

По словам путешественника, сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию (АНАМА) подробно рассказали о ситуации на освобожденных территориях, о процессе гражданского очищения от мин. Гостя продемонстрировали процесс поиска и обезвреживания мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Была проведена демонстрация, как подрывают обнаруженные мины", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi