Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен

Председатель КНР Си Цзиньпин игнорировал и унизил президента Франции Эмманюэля Макрона во время трехсторонней встречи в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Председатель КНР Си Цзиньпин игнорировал и унизил президента Франции Эмманюэля Макрона во время трехсторонней встречи в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Report , об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

"Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он показал свою покорность, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель КНР определил настоящего босса, больше разговаривая с ней, тем самым игнорируя Макрона", - написал французский политик.

Филиппо также подчеркнул, что дух подчинения вредит национальным интересам Франции, а членство в ЕС ее ослабляет.

Си Цзиньпин находился во Франции 5-7 мая. Поездка председателя была приурочена к 60-летию с момента установления дипломатических отношений между КНР и Францией.