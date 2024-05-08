О нас

Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен

Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен Председатель КНР Си Цзиньпин игнорировал и унизил президента Франции Эмманюэля Макрона во время трехсторонней встречи в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Другие страны
8 мая 2024 г. 06:44
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен

Председатель КНР Си Цзиньпин игнорировал и унизил президента Франции Эмманюэля Макрона во время трехсторонней встречи в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Report, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

"Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он показал свою покорность, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель КНР определил настоящего босса, больше разговаривая с ней, тем самым игнорируя Макрона", - написал французский политик.

Филиппо также подчеркнул, что дух подчинения вредит национальным интересам Франции, а членство в ЕС ее ослабляет.

Си Цзиньпин находился во Франции 5-7 мая. Поездка председателя была приурочена к 60-летию с момента установления дипломатических отношений между КНР и Францией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransalı siyasətçi: Çin lideri Ursula fon der Lyayen ilə görüşdə Makronu alçaldıb

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi