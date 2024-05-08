Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен

Председатель КНР Си Цзиньпин игнорировал и унизил президента Франции Эмманюэля Макрона во время трехсторонней встречи в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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"Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он показал свою покорность, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель КНР определил настоящего босса, больше разговаривая с ней, тем самым игнорируя Макрона", - написал французский политик.
Филиппо также подчеркнул, что дух подчинения вредит национальным интересам Франции, а членство в ЕС ее ослабляет.
Си Цзиньпин находился во Франции 5-7 мая. Поездка председателя была приурочена к 60-летию с момента установления дипломатических отношений между КНР и Францией.