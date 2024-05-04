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Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию

Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство страны в атаке на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс.
В регионе
4 мая 2024 г. 16:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Саломе Зурабишвили,

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство страны в атаке на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом политик заявила на встрече с послами зарубежных стран.

Президент призвала послов до конца мая, пока окончательно не принят законопроект "О прозрачности иностранного влияния", ставший причиной возникновения кризиса, способствовать визитам высокого уровня в Грузию.

"Инициирование законопроекта об иноагентах во второй раз было провокацией против людей, которые были рады видеть то, как открылись двери Евросоюза", - сказала она.

Президент полагает, что сложившаяся ситуация "очень тревожная" и в ней не существует компромиссных решений.

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