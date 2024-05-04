"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы

В связи с "Бакинским марафоном - 2024" завтра будет ограничено движение транспорта на ряде центральных улиц и проспектов столицы.

В связи с "Бакинским марафоном - 2024" завтра будет ограничено движение транспорта на ряде центральных улиц и проспектов столицы.

Об этом сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции Баку.

В управлении уточнили, что дороги будут закрыты для транспорта с 09:00 до 14:00 в целях обеспечения безопасности участников марафона.

"Бакинский марафон - 2024" стартует и финиширует на Площади Государственного флага.

Марафон пройдет по следующему маршруту: Площадь Государственного флага – Приморский бульвар – Бакинский международный морской вокзал – Площадь "Азадлыг" – проспект Нефтяников – проспект "8 ноября" - Бакинский бульвар Белый город – улица Хагани Рустамова – Парк военных трофеев - улица Юсифа Сафарова – пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли – мост Джаваншира – улица Узеира Гаджибейли – проспект Азадлыг – улица Зарифы Алиевой – улица Расула Рзы – проспект Нефтяников – площадь Азнефть – Баиловский круг – Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта) – Приморский бульвар (задняя часть Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall) – Площадь Государственного флага.