Госкомитет и Пенитенциарная служба Минюста Азербайджана приняли совместный план действий

Государственный комитет по работе с религиозными структурами и Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана подписали совместный План действий с целью координации деятельности на ближайшие годы.

Государственный комитет по работе с религиозными структурами и Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана подписали совместный План действий с целью координации деятельности на ближайшие годы.

Как сообщает Report , документ был подписан в ходе встречи, организованной в Главном управлении Службы с участием руководства двух ведомств.

На встрече заместитель министра юстиции – руководитель Пенитенциарной службы генерал-майор Мирсалех Сеидов поприветствовал гостей и подчеркнул, что согласно поручению министра Фарида Ахмедова в целях обеспечения прав и свобод осужденных и арестованных лиц осуществляется тесное сотрудничество с государственными учреждениями. Отметив, что Государственный комитет по работе с религиозными структурами всегда предпринимает практические шаги для обеспечения свободы совести и религиозных убеждений заключенных, замминистра сообщил, что между Госкомитетом и Пенитенциарной службой налажено тесное сотрудничество на протяжении многих лет, успешно реализуются совместные проекты по социальной адаптации и исправлению лиц, лишенных свободы.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов сообщил, что в Азербайджане на протяжении веков сосуществуют разные религии и этнические группы, в стране царит религиозная толерантность, принцип верховенства конституционных прав и мультикультурные ценности являются важной частью государственной политики. Обратив внимание на продолжительную совместную деятельность, председатель Госкомитета подчеркнул важность расширения работы по просвещению осужденных по вопросам свободы совести и религиозных убеждений. Было отмечено, что Госкомитет всегда готов проводить регулярные встречи и мероприятия для обсуждения актуальных вопросов с целью организации совместной деятельности.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Стороны подписали совместный План действий с целью координации деятельности на ближайшие годы.

В завершение гости ознакомились в новом музее Главного управления Пенитенциарной службы с уголками памяти великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, было сделано фото на память.