Муса Гулиев предложил выделять пособие на погребение безработным гражданам

Депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев предложил выделять пособие на погребение безработным гражданам.

Депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев предложил выделять пособие на погребение безработным гражданам.

Как сообщает Report, об этом Гулиев заявил на сегодняшнем заседании возглавляемого им парламентского комитета по труду и социальной политике.

По его словам, для этого потребуются средства в размере 10-12 млн манатов.

Гулиев подчеркнул, что государство на данный момент выделяет пособие на погребение пенсионерам, а также лицам, получающим социальные пособия, страховые выплаты по безработице, и трудоустроенным гражданам: "Однако есть еще одна небольшая категория. Необходимо порядка 10-12 млн манатов, чтобы обеспечить пособием на погребение безработных граждан или лиц с низкой страховой выплатой по безработице. В связи с этим от имени комитета будут направлены обращения в уполномоченные органы".