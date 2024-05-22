Депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев предложил выделять пособие на погребение безработным гражданам.
Как сообщает Report, об этом Гулиев заявил на сегодняшнем заседании возглавляемого им парламентского комитета по труду и социальной политике.
По его словам, для этого потребуются средства в размере 10-12 млн манатов.
Гулиев подчеркнул, что государство на данный момент выделяет пособие на погребение пенсионерам, а также лицам, получающим социальные пособия, страховые выплаты по безработице, и трудоустроенным гражданам: "Однако есть еще одна небольшая категория. Необходимо порядка 10-12 млн манатов, чтобы обеспечить пособием на погребение безработных граждан или лиц с низкой страховой выплатой по безработице. В связи с этим от имени комитета будут направлены обращения в уполномоченные органы".