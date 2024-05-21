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Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова

Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова с победой на чемпионате мира.
Внутренняя политика
21 мая 2024 г. 18:05
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова с победой на чемпионате мира.

Как сообщает Report, в публикации первого вице-президента в соцсетях говорится:

"Искренне поздравляю дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием звания чемпиона мира! Блестяще выступив и проявив силу воли, целеустремленность и мастерство, он одержал яркую, убедительную победу! Спасибо за упорный труд, за радость, подаренную азербайджанским болельщикам! Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья, новых побед и достижений!"

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Версия на английском языке First Vice-President Mehriban Aliyeva congratulates judoka Hidayat Heydarov on winning world championship title
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva cüdoçu Hidayət Heydərovu təbrik edib

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