Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова с победой на чемпионате мира.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова с победой на чемпионате мира.

Как сообщает Report, в публикации первого вице-президента в соцсетях говорится:

"Искренне поздравляю дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием звания чемпиона мира! Блестяще выступив и проявив силу воли, целеустремленность и мастерство, он одержал яркую, убедительную победу! Спасибо за упорный труд, за радость, подаренную азербайджанским болельщикам! Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья, новых побед и достижений!"