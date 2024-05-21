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Аллахшукюр Пашазаде побывал в посольстве Ирана в Азербайджане

Аллахшукюр Пашазаде побывал в посольстве Ирана в Азербайджане 21 мая глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане.
Внутренняя политика
21 мая 2024 г. 16:25
Аллахшукюр Пашазаде побывал в посольстве Ирана в Азербайджане

21 мая глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане.

Как сообщает Report, он выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдоллахиана, генерал-губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, имама Тебриза Мохаммеда Али Хашема и других сопровождавших их лиц.

Шейх-уль-ислам А.Пашазаде оставил запись в книге соболезнований, которая будет открыта в течение трех дней.

21-23 мая посольство будет принимать соболезнования от официальных лиц Азербайджана, 22 и 23 мая – от сотрудников дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Баку, а 24 мая – от граждан Ирана, проживающих в стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAllahşükür Paşazadə İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub

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