Аллахшукюр Пашазаде побывал в посольстве Ирана в Азербайджане

21 мая глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане.

21 мая глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане.

Как сообщает Report, он выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдоллахиана, генерал-губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, имама Тебриза Мохаммеда Али Хашема и других сопровождавших их лиц.

Шейх-уль-ислам А.Пашазаде оставил запись в книге соболезнований, которая будет открыта в течение трех дней.

21-23 мая посольство будет принимать соболезнования от официальных лиц Азербайджана, 22 и 23 мая – от сотрудников дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Баку, а 24 мая – от граждан Ирана, проживающих в стране.