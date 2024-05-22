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Али Асадов и Джейхун Байрамов примут участие в церемонии прощания с Раиси

Али Асадов и Джейхун Байрамов примут участие в церемонии прощания с Раиси Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и министр иностранных дел Джейхун Байрамов примут участие в официальной церемонии прощания с президентом Ирана Сейедом Ибрагимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом и другими иранскими официальными лицам
Внутренняя политика
22 мая 2024 г. 09:46
Али Асадов и Джейхун Байрамов примут участие в церемонии прощания с Раиси

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и министр иностранных дел Джейхун Байрамов примут участие в официальной церемонии прощания с президентом Ирана Сейедом Ибрагимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом и другими иранскими официальными лицами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

Официальная церемония прощания пройдет в 22 мая в Тегеране.

В состав делегации Азербайджана также входят члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иранским межпарламентским связям и ряд официальных лиц.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту, помимо президента, находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также командир экипажа полковник Саид Тахир Мустафави, второй пилот полковник Мохсун Дарьянуш и техник Бахруз Хади.

Все пассажиры и экипаж погибли.

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Версия на английском языке Azerbaijani Prime Minister to participate in official memorial ceremony in Tehran
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Tehranda keçirilən rəsmi anım mərasimində iştirak edəcək

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