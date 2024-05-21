Похоронен шехид I Карабахской войны Ариф Имамалиев

В Баку проходит церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Арифом Имамалиевым, останки которого были найдены спустя 30 лет.

В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Арифом Имамалиевым, останки которого были найдены спустя 30 лет.

Как сообщает Report, после церемонии прощания А.Имамалиева похоронили на Аллее шехидов Сураханского района столицы.

13:22

В Баку проходит церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Арифом Имамалиевым, останки которого были найдены спустя 30 лет.

Как сообщает Report, в церемонии принимают участие родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

Отметим, что Ариф Алекбер оглу Имамалиев родился в городе Баку в 1960 году, пропал без вести 15 февраля 1994 года в боях под Муровдагом в Кяльбаджарском районе.