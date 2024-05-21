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Похоронен шехид I Карабахской войны Ариф Имамалиев

Похоронен шехид I Карабахской войны Ариф Имамалиев В Баку проходит церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Арифом Имамалиевым, останки которого были найдены спустя 30 лет.
Внутренняя политика
21 мая 2024 г. 13:58
Похоронен шехид I Карабахской войны Ариф Имамалиев

В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Арифом Имамалиевым, останки которого были найдены спустя 30 лет.

Как сообщает Report, после церемонии прощания А.Имамалиева похоронили на Аллее шехидов Сураханского района столицы.

13:22

В Баку проходит церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Арифом Имамалиевым, останки которого были найдены спустя 30 лет.

Как сообщает Report, в церемонии принимают участие родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

Отметим, что Ариф Алекбер оглу Имамалиев родился в городе Баку в 1960 году, пропал без вести 15 февраля 1994 года в боях под Муровдагом в Кяльбаджарском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBirinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Arif İmaməliyev dəfn olunub - YENİLƏNİB

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