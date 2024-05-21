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В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Алияром Алекберовым

В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Алияром Алекберовым Состоялась церемония прощания с Алияром Алекберовым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, чьи останки были найдены 30 лет спустя.
Внутренняя политика
21 мая 2024 г. 13:53
В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Алияром Алекберовым

Похоронен Алияр Алекберов, пропавший без вести во время I Карабахской войны, чьи останки были обнаружены 30 лет спустя.

Как сообщает Report, Алияр Алекберов был предан земле на Аллее шехидов в поселке Кешля.

13:28

Состоялась церемония прощания с Алияром Алекберовым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, чьи останки были найдены 30 лет спустя.

Как сообщает Report, в церемонии прощания в поселке Кешля в Низаминском районе столицы приняли участие родственники шехида и представители общественности.

Останки шехида будут захоронены в Аллее шехидов в поселке Кешля.

Алияр Алекберов родился 10 февраля 1965 года в городе Нефтчала. 29 октября 1993 года Алекберов добровольно отправился на фронт. Он пропал без вести в ходе боев в муровдагском направлении в Кельбаджарском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Əliyar Ələkbərov Keşlədəki Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub - YENİLƏNİB

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