В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Алияром Алекберовым

Состоялась церемония прощания с Алияром Алекберовым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, чьи останки были найдены 30 лет спустя.

Похоронен Алияр Алекберов, пропавший без вести во время I Карабахской войны, чьи останки были обнаружены 30 лет спустя.

Как сообщает Report, Алияр Алекберов был предан земле на Аллее шехидов в поселке Кешля.

13:28

Состоялась церемония прощания с Алияром Алекберовым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, чьи останки были найдены 30 лет спустя.

Как сообщает Report, в церемонии прощания в поселке Кешля в Низаминском районе столицы приняли участие родственники шехида и представители общественности.

Останки шехида будут захоронены в Аллее шехидов в поселке Кешля.

Алияр Алекберов родился 10 февраля 1965 года в городе Нефтчала. 29 октября 1993 года Алекберов добровольно отправился на фронт. Он пропал без вести в ходе боев в муровдагском направлении в Кельбаджарском районе.