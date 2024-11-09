В Азербайджане отмечается День Государственного флага

Сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Report напоминает, что согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 ноября 2009 года, ежегодно 9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.

После восстановления Азербайджаном независимости Государственный флаг стал для граждан страны одним из священных символов государственности.

Флаг, унаследованный от Азербайджанской Демократической Республики, является символом нашей приверженности идее свободы, национальным ценностям и общечеловеческим идеалам.

Трехцветный флаг в его нынешнем виде был утвержден 9 ноября 1918 года в качестве официального государственного символа на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и имел этот статус до апреля 1920 года. Тот же флаг был утвержден как Государственный флаг Нахчыванской Автономной Республики на сессии, прошедшей 17 ноября 1990 года по инициативе тогдашнего председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР общенационального лидера Гейдара Алиева.

5 февраля 1991 года, приняв закон "О Государственном флаге Азербайджанской Республики", Верховный Совет Азербайджанской Республики объявил его Государственным флагом. 18 октября 1991 года Конституционным актом "О государственной независимости Азербайджанской Республики" Азербайджанская Республика восстановила являющиеся наследием Азербайджанской Демократической Республики государственные символы, в том числе Государственный флаг.

8 июня 2004 года законом "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики" законодательная база в данной области была усовершенствована. Согласно документу, Государственный флаг развевается над зданиями дипломатических представительств и государственных структур Азербайджанской Республики, он олицетворяет национальное единство на важных международных мероприятиях, церемониях, больших общественно-политических собраниях, культурных и спортивных мероприятиях.

Согласно изменениям, внесенным в Трудовой кодекс по случаю Дня Государственного флага в ноябре 2009 года, 9 ноября - День Государственного флага включен в список нерабочих праздничных дней в стране.

Уже четыре года День Государственного флага отмечается и на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

19 сентября 2023 года для обеспечения положений трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода с наших территорий формирований Вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, также в целях обеспечения безопасности гражданских специалистов и военнослужащих, привлеченных к строительно-восстановительным работам, и для восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В результате этого менее чем за 23 часа с применением высокоточного оружия были выведены из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Вскоре незаконные вооруженные формирования в Карабахе и сепаратистский режим подняли белый флаг и сдались, пообещав выполнить все условия Азербайджана.

Сегодня флаг Азербайджана развевается на всех освобожденных территориях.