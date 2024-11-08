В Джебраил из Билясувара вернулись девять семей

В заново отстраиваемый город Джебраил вернулись девять семей (46 человек), ранее временно проживавших в Билясуварском районе.

В заново отстраиваемый город Джебраил вернулись девять семей (46 человек), ранее временно проживавших в Билясуварском районе.

Как сообщает муганское бюро Report , 13 семей отправились в Джебраил из Баку, 1 семья из Сумгайыта, 4 семьи - из Абшеронского района, 1 семья - из Саатлы, 1 семья - из Бейлагана, 1 семья - из Гянджи.

Отметим, что на данном этапе в город переселились 30 семей (150 человек). Тем самым к настоящему времени в Джебраиле обеспеченно постоянное проживание 163 семей (583 человека).

К настоящему времени в Карабах и Восточный Зангезур обеспечено возвращение около 30 тысяч человек. К реализации различных инфраструктурных проектов, связанных с восстановительно-строительными работами в регионе, привлечены тысячи рабочих. Кроме того, тысячи людей работают или учатся в школах, действующих в освобожденных районах, и в Карабахском университете в городе Ханкенди.