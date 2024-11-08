В Джебраил из Билясувара вернулись девять семей

В заново отстраиваемый город Джебраил вернулись девять семей (46 человек), ранее временно проживавших в Билясуварском районе.
Как сообщает муганское бюро
Отметим, что на данном этапе в город переселились 30 семей (150 человек). Тем самым к настоящему времени в Джебраиле обеспеченно постоянное проживание 163 семей (583 человека).
К настоящему времени в Карабах и Восточный Зангезур обеспечено возвращение около 30 тысяч человек. К реализации различных инфраструктурных проектов, связанных с восстановительно-строительными работами в регионе, привлечены тысячи рабочих. Кроме того, тысячи людей работают или учатся в школах, действующих в освобожденных районах, и в Карабахском университете в городе Ханкенди.