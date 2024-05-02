В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей

Грузовик Porter совершил наезд на 29 детей во время массового мероприятия в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Грузовик Porter совершил наезд на 29 детей во время массового мероприятия в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызстана.

"Пострадавшим от 9 до 16 лет. По предварительным данным, наезд неумышленный: на борту грузовика продавали мороженое, он был припаркован, но, возможно, на подъеме", - сказано в сообщении.

Госпитализированы 18 детей. Семеро в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии. Одиннадцать человек отпустили на амбулаторное лечение после медосмотра.

Мероприятие было посвящено эпосу "Манас".