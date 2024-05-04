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В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам

В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в Стамбуле провёл очередной раунд двусторонних консультаций с замминистра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром.
В регионе
4 мая 2024 г. 15:11
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в Стамбуле провел очередной раунд двусторонних консультаций с замминистра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение МИД России.

“Консультации состоялись 3 мая и были посвящены ряду двухсторонних, а также актуальным международным и региональным вопросам. Состоялось детальное обсуждение общих вопросов функционирования ООН с упором на работу ее ключевых органов – Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, – включая задачи по реформированию и подготовке к предстоящему Саммиту будущего", - сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по палестино-израильскому и кипрскому урегулированию, ситуации в Сирии и Ливии "с акцентом на выполнение мандатов соответствующих ооновских структур".

Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг Украины, в черноморском бассейне и отмечалась необходимость срочного прекращения огня в секторе Газа "с выходом на долгосрочное разрешение конфликта на основе двух государств".

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