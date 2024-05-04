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МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии

МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии В поселке Сарай Абшеронского района пресечена деятельность подпольного цеха по производству поддельных моющих средств, представляющих опасность для здоровья людей.
Происшествия
4 мая 2024 г. 13:28
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии

В поселке Сарай Абшеронского района пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактной бытовой химии, представляющей опасность для здоровья людей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

Согласно информации ведомства, в подпольном цехе перерабатывали продукцию известных товарных знаков, концентрация вредных химикатов в конечной продукции значительно превышала норму, предусмотренную для бытового использования.

Причастные к незаконному производству Турал Мусеибов, Вусал Ханкишиев, Шамиль Эльчиев, Эльнур Асланов, Ильгар Ахмедов и Яшар Османов задержаны.

В МВД сообщили, что члены банды организовали оптовую продажу данной продукции через торговые точки, расположенные на территории Насиминского района Баку и в различных районах страны.

В ходе досмотра предприятия полиция изъяла готовую продукцию, которую злоумышленники намеревались упаковать под известными товарными знаками Perwol, Peros, Fairy, Domestos, Ariel, Ace, Silk, Elidor, Head & Shoulders и пр., а также оборудование, сырье, упаковочные материалы и этикетки.

Расследование по факту продолжается.

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