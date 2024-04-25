Милли Меджлис назвал необъективной и предвзятой резолюцию Европарламента по Азербайджану

Милли Меджлис назвал необъективной и предвзятой резолюцию Европарламента по Азербайджану

Милли Меджлис назвал необъективной и предвзятой резолюцию Европарламента по вопросу гражданского общества и прав человека в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении парламента.

"Милли Меджлис Азербайджанской Республики расценивает принятую 25 апреля 2024 года Европарламентом необъективную резолюцию по вопросу гражданского общества и прав человека в Азербайджане как предвзятую политическую акцию против нашей страны, решительно отвергает необоснованные обвинения, основанные на лживой и фальсифицированной информации. Прискорбно, что после Второй Карабахской войны, завершившейся освобождением азербайджанских территорий от 30-летней армянской оккупации, эта международная организация стала инструментом в руках сил, проводящих антиазербайджанскую кампанию", - говорится в заявлении.

В Милли Меджлисе отметили, что не случайно с 2021 года Европарламент под разными предлогами принял 8 резолюций против Азербайджана.

Парламентарии подчеркнули, что данная резолюция принята на фоне продолжающихся мер по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности первых многообещающих шагов в вопросе делимитации границы.

"Учитывая это, очередная подобная акция Европарламента очевидно является результатом усилий кругов, не желающих смириться с новыми реалиями в регионе Южного Кавказа, желающими нанести ущерб мирному процессу и репутации нашей страны.

Все это свидетельствует о нарастающих азербайджанофобских, тюркофобских и исламофобских настроениях в организации. Принятие к обсуждению упомянутой резолюции, инициированной настроенными против Азербайджана депутатами Европарламента, является предвзятым шагом, отражающим масштаб влияния армянского лобби и его сторонников в Европарламенте. Это указывает на то, что некоторые депутаты Европарламента скорее выражают интересы лоббистских групп, чем интересы европейских избирателей, что также свидетельствует о расистском и шовинистском мышлении этих политиков. Авторы резолюции явно готовы пожертвовать сотрудничеством Евросоюза с Азербайджаном ради достижения своих низменных политических целей", - говорится в заявлении.

В своем заявлении депутаты назвали неприемлемой необъективную оценку ситуации в Азербайджанской Республике в вопросе защиты прав и свобод человека: "Особенно прискорбно, что Европарламент, который без стеснения клевещет на Азербайджан в данном вопросе, всегда предпочитал молчать о масштабных нарушениях прав более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, ставших жертвами этнической чистки и геноцида в период оккупации азербайджанских земель Арменией".

"Что касается содержащихся в резолюции необоснованных утверждений, то Азербайджан всегда привержен своей позиции по защите прав и основных свобод человека, обеспечению верховенства закона, последовательному осуществлению принципов правового государства. Треть Конституции Азербайджанской Республики посвящена правам человека и основным свободам. Построение и свободное функционирование демократических институтов в нашей стране, создание основных компонентов гражданского общества и другие факторы демонстрируют решимость и волю Азербайджанского государства следовать по пути развития демократического государства.

Другая сторона вопроса – непонятно, какой логике подчиняется именование лиц, осужденных решениями суда за совершение конкретных преступных деяний, "политическими заключенными" или требование о безоговорочном освобождении лиц, в отношении которых выдвинуто обвинение по соответствующим статьям уголовного законодательства в связи с наличием основательных подозрений в совершении ими таких деяний. Как известно, подобные вопросы входят в компетенцию суда и освобождение кого-либо или привлечение к уголовной ответственности зависит от результата судебного разбирательства. Ни одно лицо или организация не вправе утверждать, что позиция людей в обществе предоставляет им право на иммунитет от судебного преследования.

Следует отметить, что подобные предвзятые кампании, направленные против нашей страны, наряду с нарушением перспектив развития двусторонних отношений, наносят очередной удар по имиджу Европейского парламента. Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает Европейский парламент отказаться от действий, бросающих тень на работу, проводимую в нашей стране в области демократического строительства, занять объективную позицию в вопросах, связанных с нашей страной, и не выступать с односторонней позиции, основанной на политических суждениях. Вместе с тем парламент Азербайджана заявляет, что ни одна сила не сможет заставить Азербайджан свернуть с пути демократического развития", - говорится в заявлении.