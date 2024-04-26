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Депутат: Граждане все еще сталкиваются с рядом проблем при установлении инвалидности

Депутат: Граждане все еще сталкиваются с рядом проблем при установлении инвалидности В Азербайджане до сих пор имеются определенные пробелы и проблемы, связанные с установлением инвалидности.
Внутренняя политика
26 апреля 2024 г. 10:58
Депутат: Граждане все еще сталкиваются с рядом проблем при установлении инвалидности

В Азербайджане граждане все еще сталкиваются с определенными проблемами в процессе установления инвалидности.

Как сообщает Report, об этом сказала депутат Жаля Алиева во время выступления на сегодняшнем заседании комитета парламента по труду и социальной политике.

Парламентарий напомнила, что благодаря проводимой государством политике в этой области были достигнуты значительные успехи.

"Однако до сих пор мы получаем десятки писем по этим вопросам. В процессе есть определенные пробелы, и граждане сталкиваются с некоторыми проблемами. Предлагаю, чтобы вопрос был взят под контроль института омбудсмена", - сказала она.

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