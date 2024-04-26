В Азербайджане обсудили ситуацию в сфере интеллектуальной собственности

По случаю Международного дня интеллектуальной собственности состоялся круглый стол "Интеллектуальная собственность на современном этапе".

По случаю Международного дня интеллектуальной собственности состоялся круглый стол "Интеллектуальная собственность на современном этапе".

Как сообщает Report, на круглом столе приняли участие представители государственных органов, депутаты, сотрудники научных и образовательных учреждений, специалисты в этой области и другие лица.

В ходе мероприятия были обсуждены проделанная работа и текущее состояние интеллектуальной собственности в Азербайджане.

Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов заявил, что большое влияние результатов, достигнутых Азербайджаном в последние годы, плодотворно отражается на развитии креативности и инновативности.

Было отмечено, что Международный день интеллектуальной собственности, начиная с 2001 года, отмечается и в Азербайджане, и ежегодно в связи с этим организуются мероприятия. В этом году Международный день интеллектуальной собственности проходит во всем мире под девизом "Иинтеллектуальная собственность и цели устойчивого развития: инновации и творчество во имя общего будущего".

Круглый стол завершился выступлением участников и обсуждениями в области интеллектуальной собственности.