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Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме прекратил свою деятельность

Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме прекратил свою деятельность Состоялась торжественная церемония, организованная министерством обороны в связи с прекращением деятельности Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме.
Внутренняя политика
26 апреля 2024 г. 11:31
Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме прекратил свою деятельность

Состоялась торжественная церемония, организованная министерством обороны в связи с прекращением деятельности Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали начальник Генерального штаба Министерства обороны генерал-полковник Керим Велиев, начальник Генштаба сухопутных войск Министерства национальной обороны Турции Левент Эргюн, заместитель начальника Генштаба Министерства обороны России Сергей Истраков, а также послы России и Турции в Азербайджане, начальник российского миротворческого контингента.

Церемония началась с исполнения государственного гимна трех стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamdakı Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzi fəaliyyətini dayandırıb

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