Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме прекратил свою деятельность

Состоялась торжественная церемония, организованная министерством обороны в связи с прекращением деятельности Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме.

Состоялась торжественная церемония, организованная министерством обороны в связи с прекращением деятельности Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали начальник Генерального штаба Министерства обороны генерал-полковник Керим Велиев, начальник Генштаба сухопутных войск Министерства национальной обороны Турции Левент Эргюн, заместитель начальника Генштаба Министерства обороны России Сергей Истраков, а также послы России и Турции в Азербайджане, начальник российского миротворческого контингента.

Церемония началась с исполнения государственного гимна трех стран.