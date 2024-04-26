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В Лачыне впервые организована профессиональная ярмарка

В Лачыне впервые организована профессиональная ярмарка В Лачыне впервые на освобожденных территориях прошла профессиональная ярмарка "Научись профессии в Лачыне".
Внутренняя политика
26 апреля 2024 г. 12:54
В Лачыне впервые организована профессиональная ярмарка

В Лачыне впервые на освобожденных территориях прошла профессиональная ярмарка "Научись профессии в Лачыне".

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

На ярмарке профессий около 15 действующих в районе работодателей представили жителям города Лачын и лачынского села Забух более 40 профессиональных направлений, также проведены мастер-классы.

Участники ярмарки проинформированы о профессиях и учреждениях, где осуществляется обучение по соответствующим направлениям.

Агентство продолжает организацию профессиональных курсов для жителей освобожденных от оккупации территорий. Окончившим курсы также оказывается поддержка в трудоустройстве.

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Версия на азербайджанском языке Laçın və Zabux sakinlərinə məşğul ola biləcəkləri 40-dan çox peşə təqdim edilib

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