Житель Физули: Мне очень трудно выразить свои эмоции словами

"Через долгое время я буду дышать воздухом и пить воду моей родины".

"Через долгое время я буду дышать воздухом и пить воду моей родины".

Об этом сказал корреспонденту Report житель Физули Ага Абдуллаев перед отъездом очередного миграционного каравана из Гарадагского района Баку.

Он признался, что сегодня переживает самый прекрасный день в своей жизни:

"Я возвращаюсь на родину с сыном, невесткой и внуками. Мне очень трудно выразить свои эмоции словами".

Напомним, что в Физули возвращаются еще 39 семей (140 человек).

На данный момент в городе обеспечено постоянное проживание 783 семей или 2 979 человек.