Житель Физули: Мне очень трудно выразить свои эмоции словами

"Через долгое время я буду дышать воздухом и пить воду моей родины".
Об этом сказал корреспонденту Report житель Физули Ага Абдуллаев перед отъездом очередного миграционного каравана из Гарадагского района Баку.
Он признался, что сегодня переживает самый прекрасный день в своей жизни:
"Я возвращаюсь на родину с сыном, невесткой и внуками. Мне очень трудно выразить свои эмоции словами".
Напомним, что в Физули возвращаются еще 39 семей (140 человек).
На данный момент в городе обеспечено постоянное проживание 783 семей или 2 979 человек.