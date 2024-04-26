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Житель Физули: Мне очень трудно выразить свои эмоции словами

Житель Физули: Мне очень трудно выразить свои эмоции словами "Через долгое время я буду дышать воздухом и пить воду моей родины".
Внутренняя политика
26 апреля 2024 г. 07:05
Житель Физули: Мне очень трудно выразить свои эмоции словами

"Через долгое время я буду дышать воздухом и пить воду моей родины".

Об этом сказал корреспонденту Report житель Физули Ага Абдуллаев перед отъездом очередного миграционного каравана из Гарадагского района Баку.

Он признался, что сегодня переживает самый прекрасный день в своей жизни:

"Я возвращаюсь на родину с сыном, невесткой и внуками. Мне очень трудно выразить свои эмоции словами".

Напомним, что в Физули возвращаются еще 39 семей (140 человек).

На данный момент в городе обеспечено постоянное проживание 783 семей или 2 979 человек.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: Bu millət işğal altında qalan torpağı azad edərək özünü dünyaya sübut etdi

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