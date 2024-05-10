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Увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге

Увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге До семи человек увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Санкт-Петербурге.
В регионе
10 мая 2024 г. 16:30
Увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге

До семи человек увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Речь идет о пассажирах, которым не удалось выбраться самостоятельно. Врачи не смогли откачать их.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

15.56

Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в воду в Петербурге, шесть человек погибли.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Водитель автобуса компании "Такси" задержан после ДТП.

15.32

Пассажирский автобус, в котором находились порядка 20 человек, упал с моста в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга. Два человека погибли после падения автобуса в реку в центре Санкт-Петербурга. Пять человек госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома [номер] 69 на Большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек", - сказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

На месте аварии экстренные службы достают людей из воды, также работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению автобуса в воду. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга, координацию служб он осуществляет лично.

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств аварии.

По информации МЧС, автобус пробил ограждение Поцелуева моста и упал в Мойку. "Всего в спасательных работах задействованы 18 единиц техники и 69 человек личного состава", - уточнил собеседник агентства.

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Версия на английском языке Death toll in passenger bus crash in Russia reaches six - UPDATED
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