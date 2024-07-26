Почти тысячу задержанных в Петербурге мигрантов выдворят из страны

Почти тысячу мигрантов выдворят из страны после задержания в Петербурге.

Почти тысячу мигрантов выдворят из страны после задержания в Петербурге.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, за последние две недели городские полицейские провели масштабные проверки иностранцев с целью декриминализации мигрантской среды.

В ходе мероприятий правоохранители проверили около 150 строительных площадок, несколько десятков рынков, а также 140 точек общественного питания и около 200 мест проживания иностранцев.

В результате проверок правоохранительные органы пресекли более 7,5 тыс. административных правонарушений - большинство из них связано с нарушением миграционного законодательства. Почти тысячу иностранцев задержали с целью дальнейшего выдворения за пределы России.