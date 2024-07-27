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В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке теракта в одной из стран СНГ

В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке теракта в одной из стран СНГ В Кыргызстане задержан член международной террористической организации (МТО).
В регионе
27 июля 2024 г. 10:28
В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке теракта в одной из стран СНГ

В Кыргызстане задержан член международной террористической организации (МТО).

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявили в ГКНБ.

Некий Н. Р. подозревается в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной группировки.

"Он действовал через скрытые аккаунты в Telegram. Его координировали эмиссары одной из МТО. Перед попыткой совершения преступления Н. Р. присягнул на верность лидеру группировки", - говорится в сообщении.

Госкомитет нацбезопасности КР с партнерскими спецслужбами проводит расследование в отношении других участников МТО.

При этом не указывается в какой стране планировалось совершить теракт.

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