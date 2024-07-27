В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке теракта в одной из стран СНГ

В Кыргызстане задержан член международной террористической организации (МТО).

В Кыргызстане задержан член международной террористической организации (МТО).

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявили в ГКНБ.

Некий Н. Р. подозревается в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной группировки.

"Он действовал через скрытые аккаунты в Telegram. Его координировали эмиссары одной из МТО. Перед попыткой совершения преступления Н. Р. присягнул на верность лидеру группировки", - говорится в сообщении.

Госкомитет нацбезопасности КР с партнерскими спецслужбами проводит расследование в отношении других участников МТО.

При этом не указывается в какой стране планировалось совершить теракт.