ВВС Турции нанесли удары по террористическим целям на севере Ирака

ВВС Турции провели воздушную операцию против террористов на севере Ирака.

ВВС Турции провели воздушную операцию против террористов на севере Ирака.

Как передает Report , об этом сообщило турецкое оборонное ведомство.

В результате авиаударов в регионах Кара, Кандиль и Асос на севере Ирака было уничтожено 25 объектов террористов, нейтрализовано большое количество радикалов.

В ходе операции было применено преимущественно оружие и техника турецкого производства, приняты все необходимые превентивные меры для предотвращения ущерба гражданскому населению, базам дружественных стран, культурным и историческим памятникам, а также окружающей среде.