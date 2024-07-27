О нас

ВВС Турции нанесли удары по террористическим целям на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удары по террористическим целям на севере Ирака ВВС Турции провели воздушную операцию против террористов на севере Ирака.
В регионе
27 июля 2024 г. 05:47
ВВС Турции нанесли удары по террористическим целям на севере Ирака

ВВС Турции провели воздушную операцию против террористов на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщило турецкое оборонное ведомство.

В результате авиаударов в регионах Кара, Кандиль и Асос на севере Ирака было уничтожено 25 объектов террористов, нейтрализовано большое количество радикалов.

В ходе операции было применено преимущественно оружие и техника турецкого производства, приняты все необходимые превентивные меры для предотвращения ущерба гражданскому населению, базам дружественных стран, культурным и историческим памятникам, а также окружающей среде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə İraqın şimalında hava əməliyyatı keçirib, xeyli sayda terrorçu zərərsizləşdirilib

Самое читаемое

Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
24 июля 2024 г. 12:29
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
25 июля 2024 г. 12:30
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы
25 июля 2024 г. 12:47
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi