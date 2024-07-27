ВВС Турции нанесли удары по террористическим целям на севере Ирака

ВВС Турции провели воздушную операцию против террористов на севере Ирака.
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В результате авиаударов в регионах Кара, Кандиль и Асос на севере Ирака было уничтожено 25 объектов террористов, нейтрализовано большое количество радикалов.
В ходе операции было применено преимущественно оружие и техника турецкого производства, приняты все необходимые превентивные меры для предотвращения ущерба гражданскому населению, базам дружественных стран, культурным и историческим памятникам, а также окружающей среде.