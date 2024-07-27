В Ашхабаде в октябре пройдет консультативный совет СНГ по труду

Заседание консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ) планируется провести 17-18 октября этого года в Ашхабаде.

Заседание консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ) планируется провести 17-18 октября этого года в Ашхабаде.

Как передает Report со ссылкой на официальную газету "Нейтральный Туркменистан", об этом в ходе заседания кабмина страны сообщил заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов.

Он напомнил, что декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств - участников Содружества была принята в октябре 2019 года в Ашхабаде. В документе среди приоритетных направлений деятельности стран - членов СНГ определена задача по дальнейшему развитию взаимодействия в области труда, занятости и социальной защиты населения.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что его страна последовательно укрепляет взаимодействие с СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, расширяет сотрудничество с отраслевыми структурами Содружества. Глава государства поручил вице-премьеру должным образом подготовиться и провести на высоком уровне предстоящее в Ашхабаде заседание Консультативного совета.

Консультативный совет по труду, занятости и социальной защите населения стран - членов СНГ создан в 1992 году. Предыдущее, 36-е, его заседание прошло в 2023 году в Сочи. Совет рассматривает вопросы формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы, проведение согласованной социальной и демографической политики в СНГ, определения правового статуса трудящихся-мигрантов и членов их семей и многие другие.