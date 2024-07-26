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Россельхознадзор не получил для контроля почти половину фруктов и овощей из Армении

Россельхознадзор не получил для контроля почти половину фруктов и овощей из Армении Россельхознадзор обеспокоен участившимися в этом году случаями экспорта из Армении в Россию небезопасной продукции растительного происхождения.
В регионе
26 июля 2024 г. 19:39
Россельхознадзор не получил для контроля почти половину фруктов и овощей из Армении

Россельхознадзор обеспокоен участившимися в этом году случаями экспорта из Армении в Россию небезопасной продукции растительного происхождения.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что по данным на 23 июля, на российский рынок из Армении ввезено 73,9 тысячи тонн плодоовощной продукции, это почти столько же, сколько и за такой же период 2023 года. Основной объем приходится на абрикосы (28,8 тысячи тонн), яблоки (12,4 тысячи тонн), томаты (8,7 тысячи тонн), перец (5,7 тысячи тонн).

Однако, говорится в сообщении, почти половина ввезенной продукции не была предъявлена для карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения должностным лицам Россельхознадзора. В этой связи служба направила в Армению официальное письмо с просьбой прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов поставщикам армянской подкарантинной продукции, допустившим нарушения.

Кроме того, в продукции, следующей в сопровождении фитосанитарных сертификатов Армении, выявляются карантинные для ЕАЭС объекты. Зафиксировано также 98 фактов превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов, по отдельным действующим веществам норма превышена в 5-8 раз.

В связи с этим Россельхознадзор направил в инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении письмо, в котором выразил обеспокоенность и попросил до завершения расследования причин нарушений приостановить отправку на российский рынок продукции от 16 поставщиков.

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