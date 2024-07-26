При пожаре в Ульяновске погибли три человека, еще трое госпитализированы

По меньшей мере три человека погибли, еще трое госпитализированы с ожогами и признаками отравления после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске.
Как передает
"Количество погибших увеличилось до трех. Трое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в Центральную городскую клиническую больницу и центр специализированных видов помощи", - написал он.
Русских добавил, что на месте с жильцами дома продолжают работать специалисты соцзащиты, прибыли психологи.
"Направлены автобусы для перевозки людей в пункт временного размещения. Сейчас специалисты выясняют, кому какая помощь требуется", - уточнил он.
Губернатор поручил министерству социального развития региона организовать круглосуточную горячую линию для пострадавших.