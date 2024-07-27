В Якутии площадь лесных пожаров увеличилась до 912 тыс. га

Количество действующих лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилось до 112. Огнем пройдено более 912 тыс. га.

Количество действующих лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилось до 112. Огнем пройдено более 912 тыс. га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) РФ.

Днем ранее в регионе действовало 99 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 810 тыс. га.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 112 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 912 тыс. га и 1 ландшафтный пожар. За сутки ликвидировано 3 пожара на площади более 16 тыс. га и локализовано 6 пожаров на площади около 25 тыс. га", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В тушении задействованы почти 2 тыс. человек и более 200 единиц техники. На особом контроле находятся 13 пожаров, действующих вблизи от населенных пунктов.