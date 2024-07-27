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Задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь в Каспийске

Задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь в Каспийске Сотрудники ФСБ совместно с МВД России предотвратили серию терактов в Дагестане, которую планировали три жителя Каспийска. Они хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери.
В регионе
27 июля 2024 г. 11:18
Задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь в Каспийске

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России предотвратили серию терактов в Дагестане, которую планировали три жителя Каспийска. Они хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

"В результате проведенных мероприятий в городе Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации, <…> граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма", - говорится в релизе.

Дома у задержанных провели обыски, во время которых обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.

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