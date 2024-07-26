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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за схода селя

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за схода селя Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги из-за схода селя на территории Грузии.
В регионе
26 июля 2024 г. 19:45
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за схода селя

Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги из-за схода селя на территории Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи со сходом селя на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 17:20 26 июля", - говорится в сообщении.

Ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией

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