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В Кыргызстане задержали экстремиста, готовившего теракт в одной из стран СНГ

В Кыргызстане задержали экстремиста, готовившего теракт в одной из стран СНГ Подозреваемый в подготовке террористического акта на территории одной из стран СНГ задержан в Кыргызстане.
В регионе
27 июля 2024 г. 08:59
В Кыргызстане задержали экстремиста, готовившего теракт в одной из стран СНГ

Подозреваемый в подготовке террористического акта на территории одной из стран СНГ задержан в Кыргызстане.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации гражданин Кыргызской Республики, подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной тергруппировки", - говорится в сообщении.

По информации ГКНБ, все действия задержанного, имя и фамилия которого в интересах следствия пока не озвучиваются, с помощью мессенджеров "координировались со стороны эмиссаров одной из терорганизаций". Название террористической группировки также не озвучивается.

В пресс-центре добавили, что перед попыткой осуществления преступления подозреваемый "присягнул на верность лидеру международной террористической организации".

"В рамках возбужденного уголовного дела по данному факту ГКНБ совместно с партнерскими спецслужбами проводится расследование в отношении других участников тергруппировки", - добавили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda MDB ölkələrindən birində terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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