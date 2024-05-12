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В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах

В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах На площади Европы в Тбилиси завершился самый многочисленный митинг противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
В регионе
12 мая 2024 г. 00:39
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах

На площади Европы в Тбилиси завершился самый многочисленный митинг противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщил корреспондент Report с места событий, в акции принимали участие десятки тысяч человек.

Организаторы призвали демонстрантов собраться на площади завтра (12 мая - ред.) в 22:00. Были озвучены рекомендации взять с собой дождевики на случай непогоды, а также запастись водой и другой провизией.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил на пресс-конференции с местными журналистами, что власти Грузии при содействии международных партнеров могут внести изменения в законопроект об иностранных агентах после того, как президент страны Саломе Зурабишвили наложит на него вето.

Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Против него высказывались Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утверждают, что он служит лишь целям прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTbilisidəki Avropa meydanında on minlərlə insanın iştirak etdiyi mitinq başa çatıb

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